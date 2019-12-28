Кабмин уволил Янчука с должности главы АРМА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом говорится в распоряжении № 1374-р от 27 декабря, передает УНН.