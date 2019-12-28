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Кабмін звільнив Янчука з посади голови АРМА

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це йдеться в розпорядженні № 1374-р від 27 грудня, передає УНН.

"Звільнити Янчука Антона Володимировича з посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до частини першої статті 871 Закону України “Про державну службу”, - сказано в розпорядженні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський указом звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.

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