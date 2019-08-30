Зеленский уволил 16 председателей РГА в Днепропетровской области

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях под номерами 297-312/2019-рп размещенных на сайте Президента Украины, информирует УНН.