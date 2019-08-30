Зеленський звільнив 16 голів РДА на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив одразу 16 голів районних державних адміністрацій у Дніпропетровській області. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях під номерами 297-312/2019-рп розміщених на сайті Президента України, інформує УНН.
Зазначається, що Зеленській звільнив голів РДА "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Зокрема, розпорядженням №313/2019-рп, Зеленський поновив на посаді голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області Віктора Коляду у зв’язку із рішенням Верховного Суду від 15 серпня 2019 року.
Нагадаємо, Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сто за сто: що пообіцяв та зробив Президент Зеленський