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Зеленський звільнив 16 голів РДА на Дніпропетровщині

Зеленський звільнив 16 голів РДА на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив одразу 16 голів районних державних адміністрацій у Дніпропетровській області. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях під номерами 297-312/2019-рп розміщених на сайті Президента України, інформує УНН.

Зазначається, що Зеленській звільнив голів РДА "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".

Зокрема, розпорядженням №313/2019-рп, Зеленський поновив на посаді голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області Віктора Коляду у зв’язку із рішенням Верховного Суду від 15 серпня 2019 року.

Нагадаємо, Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому".

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