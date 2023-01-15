Зеленский обратился к россиянам, которые молчат о терроре

Детали

Зеленский выразил соболезнования украинцам, которые потеряли своих родных. Он добавил, что за время, прошедшее после российской атаки на Днепр, Украина услышала слова соболезнования, поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира. Зеленский поблагодарил каждого, кто не остался равнодушным. И отметил, что очень важно, что нормальные люди объединяются в ответ на террор.

После этого президент Украины обратился к россиянам, которые замалчивают терроризм со стороны рф.

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“Хочу сказать всем тем в россии — и из россии, — кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора... Хотя прекрасно всё видят и знают... Ваше трусливое молчание, попытка „переждать“ то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать”, — сказал Зеленский обращаясь к россиянам.