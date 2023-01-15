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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Боремося за кожну людину: Зеленський про трагедію у Дніпрі

Київ • УНН

 • 332378 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що рятувальна операція у Дніпрі триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя, передає УНН.

Боремося за кожну людину: Зеленський про трагедію у Дніпрі

Цитата

“Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там триває розбір завалів. Залучені всі необхідні служби. Дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію! Дякую ДСНС, поліції та Нацгвардії. Хочу подякувати комунальним службам, нашим лікарям, усім волонтерам, звичайним дніпрянам, які допомагають!”, — сказав він.

Зеленський додав, що станом на цей час залишається невідомою доля понад 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них — шість дітей.

“Боремося за кожну людину! Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя. На зараз у переліку загиблих — 30 людей, зокрема одна дитина — дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились без батьків. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних... За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей із різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Дуже важливо, що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор”, — зазначив президент України.

Доповнення 

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

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