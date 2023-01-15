Боремося за кожну людину: Зеленський про трагедію у Дніпрі

Цитата

“Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там триває розбір завалів. Залучені всі необхідні служби. Дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію! Дякую ДСНС, поліції та Нацгвардії. Хочу подякувати комунальним службам, нашим лікарям, усім волонтерам, звичайним дніпрянам, які допомагають!”, — сказав він.

Зеленський додав, що станом на цей час залишається невідомою доля понад 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них — шість дітей.

“Боремося за кожну людину! Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя. На зараз у переліку загиблих — 30 людей, зокрема одна дитина — дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились без батьків. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних... За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей із різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Дуже важливо, що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор”, — зазначив президент України.

Доповнення

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.