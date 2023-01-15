Боремся за каждого человека: Зеленский о трагедии в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что спасательная операция в Днепре будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизни, передает УНН.
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“Сегодня весь день получаю доклады из Днепра. Там продолжается разбор завалов. Задействованы все необходимые службы. Спасибо всем, кто проводит спасательную операцию! Спасибо ГСЧС, полиции и Нацгвардии. Хочу поблагодарить коммунальные службы, наших врачей, всех волонтеров, обычных днепрян, которые помогают!”, — сказал он.
Зеленский добавил, что по состоянию на настоящее время остается неизвестной судьба более 30 людей, которые могли быть в доме на время попадания ракеты террористов. Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них — шесть детей.
"Мы боремся за каждого человека! Спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь. На сейчас в списке погибших — 30 людей, в том числе один ребенок — девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных. За время, прошедшее после этой атаки, Украина услышала слова сочувствия, поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира. Я благодарю каждого, кто не остался равнодушным! Очень важно, что нормальные люди объединяются в ответ на террор”, — отметил президент Украины.
Дополнение
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре российская ракета попала в жилой дом.