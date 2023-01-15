Зеленський звернувся до росіян, які мовчать про терор

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Зеленський висловив співчуття українцям, які втратили своїх рідних. Він додав, що за час, що минув після російської атаки на Дніпро, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей із різних країн світу. Зеленський подякував кожному, хто не залишився байдужим. І зазначив, що дуже важливо, що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор.

Після цього президент України звернувся до росіян, які замовчують тероризм з боку рф.

Цитата

“Хочу сказати всім тим у росії — і з росії, — хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору... Хоча прекрасно все бачать і знають... Ваше боягузливе мовчання, спроба „перечекати“ те, що відбувається, закінчаться тільки тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть і за вами. Зло дуже чутливе до боягузтва. Зло завжди запам’ятовує тих, хто його боїться або намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, нікому буде вас захищати”, — сказав Зеленський звертаючись до росіян.