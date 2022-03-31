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Зеленский обратился к премьер-министру Нидерландов относительно членства Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 71606 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и народу Нидерландов обратился лично к премьер-министру страны Марку Рютте относительно членства Украины в ЕС, передает корреспондент УНН.

Зеленский обратился к премьер-министру Нидерландов относительно членства Украины в ЕС

Цитата

“Ты это прекрасно знаешь, друг Марк, что от вас, от вашего государства наше вступление в Евросоюз очень, очень зависит”, - отметил глава государства.

Детали

Он также призвал Нидерланды присоединиться к проекту восстановления Украины после войны: выбрать город, регион, которые могут увидеть заботу от Нидерландов.

“И чтобы каждый, кто в вашей стране еще сомневается, точно почувствовал, что мы, украинцы, можем быть вместе с вами - в Европейском Союзе. Убежден, что это усилит наш общий европейский дом. И сделает еще более совершенным европейский проект. Я верю, что уже очень скоро! Потому что это - абсолютно рационально. С нашим потенциалом, с нашими людьми, с нашим умением защищать свободу”, - добавил он.

Напомним 

Президент Владимир Зеленский 28 февраля сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. На следующий день стало известно, что заявка - уже на рассмотрении.

В начале месяца СМИ информировали о том, что Нидерланды всячески сопротивляются вступлению Украины в ЕС.

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