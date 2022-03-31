Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Нідерландів щодо членства України в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до політиків та народу Нідерландів звернувся особисто до прем’єр-міністра країни Марка Рютте щодо членства України в ЄС, передає кореспондент УНН.
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“Ти це прекрасно знаєш, друже Марк, що від вас, від вашої держави наш вступ в Євросоюз дуже, дуже залежить”, - зазначив глава держави.
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Він також закликав Нідерланди приєднатись до проекту відновлення України після війни: обрати місто, регіон, які можуть побачити турборту від Нідерландів.
“І щоб кожен, хто у вашій країні ще сумнівається, точно відчув, що ми, українці, можемо бути разом з вами – в Європейському Союзі. Переконаний, що це посилить наш спільний європейський дім. І зробить ще більш досконалим європейський проект. Я вірю, що вже дуже скоро! Бо це – абсолютно раціонально. З нашим потенціалом, з нашими людьми, з нашим умінням захищати свободу”, - додав він.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський 28 лютого повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Наступного дня стало відомо, що заявка - вже на розгляді.
На початку місяця ЗМІ інформували про те, що Нідерланди всіляко чинять опір вступу України до ЄС.