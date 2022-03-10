Нідерланди всіляко чинять опір вступу України до ЄС – Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Нідерланди знову очолили групу країн на саміті Європейської Ради у Версалі, цього разу - блокуючих відкритість Європейського сімейства щодо заявки України на вступ до ЄС. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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Так, повідомляється, що на саміті у Версалі головною темою обговорення стане війна Росії проти України, а також подана Києвом заява про вступ до ЄС.
Однак зазначається, що нідерландські дипломати, за вказівкою прем'єр-міністра Марка Рютте, перешкоджають наданню Україні статусу країни-кандидата або навіть згадці в заяві лідерів статті 49 Договору ЄС, в якій викладається процес вступу, пише видання з посиланням на джерела.
Прибувши на саміт у Версаль, Рютте заявив, що обговорювати заяву України передчасно, і в Західній Європі існує консенсус проти будь-якого спеціального прискорення звичайного процесу.
"Ця процедура триває рік; ми повинні подивитися, що ми можемо зробити в короткостроковій перспективі", - сказав Рютте.
"Всі країни західної частини Європи, з якими я розмовляю, кажуть, що не варто намагатися організувати експрес-поїзд, прискорену процедуру або прискорений процес приєднання. Але питання про те, за чи проти членства для України, на даний момент не стоїть", - додав він.
Нідерландські дипломати не заперечували позицію своєї країни, але наполягали на тому, що Німеччина та інші країни поділяють їхню позицію, а також думку Нідерландів про те, що будь-яка згадка статті 49 і формального членства для України "ще більше спровокує президента Росії Володимира Путіна", пише Politico.
Контекст
Президент Володимир Зеленський 28 лютого повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.
Наступного дня стало відомо, що заявка - вже на розгляді.
Пізніше з подібними ініціативами виступили Молдова і Грузія.