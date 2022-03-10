Нидерланды всячески сопротивлюется вступлению Украины в ЕС – Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Нидерланды вновь возглавили группу стран на саммите Европейского совета в Версале, в этот раз - блокирующих открытость европейского семейства в отношении заявки Украины на вступление в ЕС. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
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Так, сообщается, что на саммите в Версале главной темой обсуждения станет война России против Украины, а также поданное Киевом заявление о вступлении в ЕС.
Однако отмечается, что нидерландские дипломаты, по указанию премьер-министра Марка Рютте, препятствуют предоставлению Украине статуса страны-кандидата или даже упоминанию в заявлении лидеров статьи 49 договора ЕС, в которой излагается процесс вступления, пишет издание со ссылкой на источники.
Прибыв на саммит в Версаль, Рютте заявил, что обсуждать заявление Украины преждевременно, и в Западной Европе существует консенсус против какого-либо специального ускорения обычного процесса.
"Это процедура длится год; мы должны посмотреть, что мы можем сделать в краткосрочной перспективе", - сказал Рютте.
"Все страны западной части Европы, с которыми я разговариваю, говорят, что не стоит пытаться организовать экспресс-поезд, ускоренную процедуру или ускоренный процесс присоединения. Но вопрос о том, за или против членства для Украины, на данный момент не стоит", - добавил он.
Нидерландские дипломаты не отрицали позицию своей страны, но настаивали на том, что Германия и другие страны разделяют их позицию, а также мнение Нидерландов о том, что любое упоминание статьи 49 и формального членства для Украины «еще больше спровоцирует президента России Владимира Путина», пишет Politico.
Контекст
Президент Владимир Зеленский 28 февраля сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.
На следующий день стало известно, что заявка – уже на рассмотрении.
Позже с подобными инициативами выступили Молдова и Грузия.