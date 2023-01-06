Зеленский: учитывайте сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни

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"Пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Учитывайте сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни. Наши бойцы ПВО сделают все возможное. Но, пожалуйста, помогайте им тем, что заботитесь о своей безопасности", - сказал он.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал утренние обстрелы Херсона во время объявленного рф “перемирия’”. В своем Twitter он заявил, что слова россии никогда не стоит воспринимать серьезно. Это всегда примитивный циничный обман.