Подоляк: сутність російського “перемир’я” – вбивати у спину, імітуючи "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував ранкові обстріли Херсона під час оголошеного рф “перемир’я”. У своєму Twitter він заявив, що слова росії ніколи не варто сприймати серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман, передає УНН.
Цитата
“6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського “перемир’я”. Вбивати у спину, імітуючи тишу. Тож “Ніколи”... Ніколи не сприймайте слова росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман”, – написав Подоляк.
Доповнення
Через ворожий обстріл пожежної частини 6 січня, у Херсоні загинув один рятувальник, ще четверо дістали поранення. Один вогнеборець – у тяжкому стані, троє – середньому.