Подоляк: сутність російського “перемир’я” – вбивати у спину, імітуючи "тишу"

Цитата

“6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського “перемир’я”. Вбивати у спину, імітуючи тишу. Тож “Ніколи”... Ніколи не сприймайте слова росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман”, – написав Подоляк.

Доповнення

Через ворожий обстріл пожежної частини 6 січня, у Херсоні загинув один рятувальник, ще четверо дістали поранення. Один вогнеборець – у тяжкому стані, троє – середньому.