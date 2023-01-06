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Подоляк: сутність російського “перемир’я” – вбивати у спину, імітуючи "тишу"

Київ • УНН

 • 536452 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував ранкові обстріли Херсона під час оголошеного рф “перемир’я”. У своєму Twitter він заявив, що слова росії ніколи не варто сприймати серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман, передає УНН.

Подоляк: сутність російського “перемир’я” – вбивати у спину, імітуючи "тишу"

Цитата

“6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського “перемир’я”. Вбивати у спину, імітуючи тишу. Тож “Ніколи”... Ніколи не сприймайте слова росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман”, – написав Подоляк.

Доповнення

Через ворожий обстріл пожежної частини 6 січня, у Херсоні загинув один рятувальник, ще четверо дістали поранення. Один вогнеборець – у тяжкому стані, троє – середньому.

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