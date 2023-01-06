Подоляк: сущность российского "перемирия" - убивать в спину, имитируя "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал утренние обстрелы Херсона во время объявленного рф “перемирия”. В своем Twitter он заявил, что слова россии никогда не стоит воспринимать серьезно. Это всегда примитивный циничный обман, передает УНН.
Цитата
“6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского “перемирия”. Убивать в спину, имитируя тишину. Поэтому “Никогда”... Никогда не воспринимайте слова россии всерьез. Это всегда примитивный циничный обман”, – написал Подоляк.
Дополнение
Из-за вражеского обстрела пожарной части 6 января, в Херсоне погиб один спасатель, еще четверо получили ранения. Один огнеборец – в тяжёлом состоянии, трое – в среднем.