Подоляк: сущность российского "перемирия" - убивать в спину, имитируя "тишину"

Цитата

“6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского “перемирия”. Убивать в спину, имитируя тишину. Поэтому “Никогда”... Никогда не воспринимайте слова россии всерьез. Это всегда примитивный циничный обман”, – написал Подоляк.

Дополнение

Из-за вражеского обстрела пожарной части 6 января, в Херсоне погиб один спасатель, еще четверо получили ранения. Один огнеборец – в тяжёлом состоянии, трое – в среднем.