Зеленський: зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями

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"Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку", - сказав він.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував ранкові обстріли Херсона під час оголошеного рф “перемир’я”. У своєму Twitter він заявив, що слова росії ніколи не варто сприймати серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман.