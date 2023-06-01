Зеленский встретился с премьером Португалии: обсудили членство Украины в НАТО и Формулу мира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Португалии Антониу Коштой в рамках участия в саммите Европейского политического сообщества. Стороны, в частности, обсудили вопросы членства Украины в НАТО и украинскую Формулу мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
Детали
Во время встречи Зеленский поблагодарил Антониу Кошти за военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины со стороны португальского правительства. В частности, Президент отметил готовность Португалии участвовать в обучении украинских пилотов.
"Помощь Португалии крайне важна для противодействия агрессии россии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Президент.
Как отмечается, отдельное внимание во время встречи было уделено предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе. Зеленский отметил, что максимально сильные и конкретные решения саммита Альянса важны для укрепления безопасности Европы и приближения завершения войны.
Глава государства также выразил надежду, что Португалия вместе с другими партнерами поддержит согласование четкого алгоритма по движению Украины к членству в НАТО.
Кроме того, Владимир Зеленский и Антониу Кошта обсудили прогресс Украины на пути евроинтеграции.
Собеседники также обменялись мнениями относительно дальнейших шагов с целью реализации украинской формулы мира и привлечения к этому процессу Португалии, в частности в контексте подготовки Глобального саммита мира.
Напомним
В Молдове состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.