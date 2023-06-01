Зеленський зустрівся з прем'єром Португалії: обговорили членство України в НАТО та Формулу миру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в рамках участі у саміті Європейської політичної спільноти. Сторони, зокрема, обговорили питання членства України в НАТО та українську Формулу миру. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента України.
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Під час зустрічі Зеленський подякував Антоніу Кошті за військову, політичну та гуманітарну підтримку України з боку португальського уряду. Зокрема, Президент відзначив готовність Португалії брати участь у навчанні українських пілотів.
"Допомога Португалії вкрай важлива для протидії агресії росії та відновлення суверенітету й територіальної цілісності України", – підкреслив Президент.
Як зазначається, окрему увагу під час зустрічі було приділено майбутньому саміту НАТО у Вільнюсі. Зеленський наголосив, що максимально сильні й конкретні рішення саміту Альянсу важливі для зміцнення безпеки Європи та наближення завершення війни.
Глава держави також висловив сподівання, що Португалія разом з іншими партнерами підтримає узгодження чіткого алгоритму щодо руху України до членства в НАТО.
Крім того, Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили прогрес України на шляху євроінтеграції.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо подальших кроків з метою реалізації української формули миру та залучення до цього процесу Португалії, зокрема в контексті підготовки Глобального саміту миру.
Нагадаємо
У Молдові відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського та голови Європейської ради Шарля Мішеля.