Зеленський у Молдові зустрівся із головою Євроради

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Фото із зустрічі із Зеленським оприлюднив у Twitter голова Євроради.

"... сильна демонстрація сили та єдності для нашого європейського континенту. Спільні зусилля для підвищення безпеки та поваги до міжнародного права", - написав Шарль Мішель.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Молдові, зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили безпекові гарантії, які повинна отримати Україна перед вступом у НАТО, а також реалізацію української "Формули миру".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський, який прибув з візитом у Молдову для участі у саміті Європейського політичного співтовариства, заявив, що Україна готова до вступу в НАТО, і "чекає, коли НАТО буде готове до України".