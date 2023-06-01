Зеленський у Молдові зустрівся із головою Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Молдові відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського та голови Європейської ради Шарля Мішеля, передає УНН.
Деталі
Фото із зустрічі із Зеленським оприлюднив у Twitter голова Євроради.
"... сильна демонстрація сили та єдності для нашого європейського континенту. Спільні зусилля для підвищення безпеки та поваги до міжнародного права", - написав Шарль Мішель.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Молдові, зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили безпекові гарантії, які повинна отримати Україна перед вступом у НАТО, а також реалізацію української "Формули миру".
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський, який прибув з візитом у Молдову для участі у саміті Європейського політичного співтовариства, заявив, що Україна готова до вступу в НАТО, і "чекає, коли НАТО буде готове до України".