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19:26 • 42573 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102418 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106318 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106616 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101131 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93310 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109902 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131235 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в Молдове встретился с председателем Евросовета

Зеленский в Молдове встретился с председателем Евросовета

Киев • УНН

 • 418271 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Молдове состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, передает УНН.

Детали

Фото со встречи с Зеленским обнародовал в Twitter глава Евросовета.

"... сильная демонстрация силы и единства для нашего европейского континента. Совместные усилия для повышения безопасности и уважения к международному праву", - написал Шарль Мишель.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Молдове, встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили гарантии безопасности, которые должна получить Украина перед вступлением в НАТО, а также реализацию украинской "Формулы мира".

Напомним

Президент Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества, заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО, и "ждет, когда НАТО будет готово к Украине".

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