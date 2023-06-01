Зеленский в Молдове встретился с председателем Евросовета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Молдове состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, передает УНН.
Детали
Фото со встречи с Зеленским обнародовал в Twitter глава Евросовета.
"... сильная демонстрация силы и единства для нашего европейского континента. Совместные усилия для повышения безопасности и уважения к международному праву", - написал Шарль Мишель.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Молдове, встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили гарантии безопасности, которые должна получить Украина перед вступлением в НАТО, а также реализацию украинской "Формулы мира".
Напомним
Президент Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества, заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО, и "ждет, когда НАТО будет готово к Украине".