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Зеленський з президенткою Єврокомісії обговорили безпекові гарантії України перед вступом в НАТО

Зеленський з президенткою Єврокомісії обговорили безпекові гарантії України перед вступом в НАТО

Київ • УНН

 • 338797 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Молдові, зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили безпекові гарантії, які повинна отримати Україна перед вступом у НАТО, а також реалізацію української "Формули миру". Про це лідер держави повідомив на сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата

"У межах участі в саміті Європейської політичної спільноти зустрівся з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн... Підняли тему безпекових гарантій, які наша країна прагне отримати перед набуттям повноправного членства в НАТО", - повідомив Зеленський.

Деталі

Крім цього, розповів президент, під час зустрічі вони обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України. Також президент наголосив на необхідності безумовного зняття експортних обмежень на аграрну продукцію.

Зі свого боку фон дер Ляєн заявила: "Чудово скоординували нашу постійну підтримку України з президентом Володимиром Зеленським. Справедливий і міцний мир – це те, що потрібно Україні. Україна досягла вражаючого прогресу на шляху до ЄС. Ми на вашому боці, ми будемо наполегливо працювати разом, щоб досягти цієї мети".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський, який прибув з візитом у Молдову для участі у саміті Європейського політичного співтовариства, заявив, що Україна готова до вступу в НАТО, і "чекає, коли НАТО буде готове до України".

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