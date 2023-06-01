Україна готова до вступу в НАТО - Зеленський

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"Україна готова вступити в НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готове приймати і бачити Україну (як члена Альянсу, - ред.). Я вважаю, що гарантії безпеки дуже важливі не лише для України, а і для наших сусідів у Молдові, через росію та її агресію в Україні та потенційну агресію в інших частинах Європи", - заявив Зеленський.

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Він додав, що вважає, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримує прагнення України вступити в НАТО.

"Столтенберг підтримує нас, і висловив підтримку під час нашої двосторонньої зустрічі. Але ви знаєте, що нам потрібна єдність усього Альянсу (щодо питання вступу України, - ред.), і ми над цим працюємо", - поінформував президент.

Відповідаючи на питання, коли закінчиться війна в Україні, Зеленський підкреслив: "Війна припиниться, коли ми переможемо, або росія може припинити цю війну раніше. Вони можуть вивести свої війська з нашої території на свою незалежну територію".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Молдові, оприлюднив світлину з молдовською колегою Майєю Санду, зауваживши, що дві країни зміцнюють співпрацю і продовжують разом протидіяти викликам з боку рф.

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