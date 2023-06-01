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Украина готова к вступлению в НАТО - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский, который прибыл с визитом в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества, заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО, и "ждет, когда НАТО будет готово к Украине". Об этом он сказал во время брифинга с президентом Молдовы Майей Санду, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готово принимать и видеть Украину (как члена Альянса, - ред.). Я считаю, что гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но и для наших соседей в Молдове, из-за России и ее агрессии в Украине и потенциальной агрессии в других частях Европы", - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

"Столтенберг поддерживает нас, и выразил поддержку во время нашей двусторонней встречи. Но вы знаете, что нам нужно единство всего Альянса (по вопросу вступления Украины, - ред.), и мы над этим работаем", - проинформировал президент.

Отвечая на вопрос, когда закончится война в Украине, Зеленский подчеркнул: "Война прекратится, когда мы победим, или россия может прекратить эту войну раньше. Они могут вывести свои войска с нашей территории на свою независимую территорию".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Молдове, обнародовал фотографию с молдавской коллегой Майей Санду, отметив, что две страны укрепляют сотрудничество и продолжают вместе противодействовать вызовам со стороны рф.

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