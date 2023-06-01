Зеленский с президентом Еврокомиссии обсудили гарантии безопасности Украины перед вступлением в НАТО

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"В рамках участия в саммите Европейского политического сообщества встретился с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен... Подняли тему гарантий безопасности, которые наша страна стремится получить перед приобретением полноправного членства в НАТО", - сообщил Зеленский.

Детали

Кроме этого, рассказал президент, во время встречи они обсудили конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию мировой поддержки мирной инициативы Украины. Также президент отметил необходимость безусловного снятия экспортных ограничений на аграрную продукцию.

Со своей стороны фон дер Ляйен заявила: "Прекрасно скоординировали нашу постоянную поддержку Украины с президентом Владимиром Зеленским. Справедливый и прочный мир – это то, что нужно Украине. Украина достигла впечатляющего прогресса на пути к ЕС. Мы на вашей стороне, мы будем упорно работать вместе, чтобы достичь этой цели".

Напомним

Президент Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества, заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО, и "ждет, когда НАТО будет готово к Украине".