Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии

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"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - написал Зеленский в Telegram.

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Норвегия и Великобритания сотрудничают над предоставлением Украине реактивной артиллерии большой дальности.