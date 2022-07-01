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13:44 • 18581 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 25509 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии

Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии

Киев • УНН

 • 203242 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере, передает УНН.

Цитата

"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

Норвегия и Великобритания сотрудничают над предоставлением Украине реактивной артиллерии большой дальности.

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