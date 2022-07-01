Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії

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"Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями", - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

Норвегія та Велика Британія співпрацюють над наданням Україні реактивної артилерії великої дальності.