Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стере, передає УНН.
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"Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями", - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
Норвегія та Велика Британія співпрацюють над наданням Україні реактивної артилерії великої дальності.