Зеленский встретился с послами Кыргызстана, Румынии, Бельгии и Испании

Детали

Сообщается, что Зеленский принял верительные грамоты у Посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова, Посла Румынии Александра Виктора Микулы, Посла Бельгии Петера Ван де Вельде и Посла Испании Рикардо Лопеса-Аранды Хагу, которые начинают дипломатическую миссию в нашей стране.

Церемония вручения верительных грамот традиционно состоялась на территории Национального заповедника «София Киевская».

Владимир Зеленский поблагодарил представителей стран за гуманитарную и оборонную помощь Украине в борьбе с военной агрессией россии.

Дополнение

Зеленский поговорил с Макроном о ядерном терроризме россии на Запорожской АЭС.