Зеленський зустрівся з послами Киргизстану, Румунії, Бельгії та Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з послами Киргизької Республіки, Королівства Бельгія, Румунії та Королівства Іспанія. Про це інформує Офіс Президента, пише УНН.
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Повідомляється, що Зеленський прийняв вірчі грамоти у Посла Киргизстану Ідриса Кадиркулова, Посла Румунії Александру Віктора Мікули, Посла Бельгії Петера Ван де Вельде та Посла Іспанії Рікардо Лопеса-Аранди Хагу, які розпочинають дипломатичну місію в нашій країні.
Церемонія вручення вірчих грамот традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».
Володимир Зеленський подякував представникам країн за гуманітарну та оборонну допомогу Україні у боротьбі з воєнною агресією росії.
Доповнення
Зеленський поговорив з Макроном про ядерний тероризм рф на Запорізькій АЕС.