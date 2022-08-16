Зеленський поговорив з Макроном про ядерний тероризм рф на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили ядерний тероризм рф на ЗАЕС, а також ситуацію на фронті. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter Зеленського.
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“Продовжив діалог з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм рф на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на рф”, – написав Зеленський.
Доповнення
Останній раз Зеленський та Макрон говорили 1 серпня. Розмова тривала понад півтори години.