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Зеленський зідзвонився з Макроном: про що говорили півтори години

Зеленський зідзвонився з Макроном: про що говорили півтори години

Київ • УНН

 • 643084 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави української держави.

Цитата

"У межах постійного діалогу Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Предметні перемовини тривали півтори години", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зеленський відзначив важливу роль Парижа й особисто Макрона в ухваленні під час головування Франції в ЄС історичного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Він також висловив подяку за участь першої леді Франції Бріжит Макрон у другому київському саміті перших леді та джентльменів 23 липня 2022 року.

Президент України також повідомив лідеру Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.

"Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього", – підкреслив Зеленський.

Він подякував Франції за рішуче засудження цього злочину та готовність сприяти притягненню винних до відповідальності.

Окрім того, сторони обговорили безпекову співпрацю. Зеленський відзначив ухвалені Францією рішення щодо постачання нового сучасного озброєння, а також надану оборонну допомогу. Президенти домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні.

Окремо обговорили питання макрофінансової підтримки України та військові злочини, які продовжує здійснювати росія на українській території.

Президент України висловив подяку французькій стороні за спрямування в Україну групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів росії.

Значну увагу приділили участі Франції у повоєнній відбудові України, зокрема долученню до реалізації Fast Recovery Plan. Зеленський відзначив важливість готовності Франції взяти участь у відбудові окремого регіону України.

Особливе місце у розмові посіла тема глобальної продовольчої безпеки. Сторони привітали ініціативу з перевезення українського зерна й наголосили на необхідності її реалізації. Також обговорили практичні аспекти нарощування експорту українського збіжжя іншими логістичними шляхами.

Макрон детально поінформував про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабного вторгнення рф. 

Також, як повідомили, Зеленський запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня.

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