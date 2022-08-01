Зеленский созвонился с Макроном: о чем говорили полтора часа

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"В рамках постоянного диалога Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предметные переговоры продолжались полтора часа", – говорится в сообщении.

Детали

Зеленский отметил важную роль Парижа и лично Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС исторического решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Он также поблагодарил за участие первой леди Франции Брижит Макрон во втором киевском саммите первых леди и джентльменов 23 июля 2022 года.

Президент Украины также сообщил лидеру Франции о ходе противодействия российской агрессии и ситуации на поле боя.

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение россией украинских военнопленных в Еленовке – свидетельство этому", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Францию ​​за решительное осуждение этого преступления и готовность содействовать привлечению виновных к ответственности.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности. Зеленский отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Президенты договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине помощи в сфере безопасности как Францией, так и другими международными партнерами, в частности, по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении.

Отдельно обсудили вопросы макрофинансовой поддержки Украины и военные преступления, которые продолжает совершать россия на украинской территории.

Президент Украины выразил благодарность французской стороне за направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений россии.

Значительное внимание уделили участию Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, присоединению к реализации Fast Recovery Plan. Зеленский отметил важность готовности Франции принять участие в восстановлении отдельного региона Украины.

Особое место в разговоре заняла тема глобальной продовольственной безопасности. Стороны приветствовали инициативу по перевозке украинского зерна и отметили необходимость ее реализации. Также обсудили практические аспекты наращивания экспорта украинского зерна по другим логистическим путям.

Макрон подробно проинформировал об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабного вторжения рф.

Также, как сообщили, Зеленский пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа.

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