Зеленский встретился с главой Сейма Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом. Последний подчеркнул, что Латвия будет помогать Украине всем, чем может до победы, передает УНН.
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«Встретился с главой Сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом. Политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для нашего государства», - написал Зеленский.
Он поблагодарил Латвию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть Украину из-за российского вторжения.
«Мы помогаем вам всем чем можем, и будем помогать до победы …», - сказал Смилтенс.
Дополнение
В Верховной Раде сегодня выступил спикер Сейма Латвийской Республики Эдвард Смилтенс. Он предложил проводить трибунал над чиновниками россии в Риге.