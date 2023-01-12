Зеленский встретился с главой Сейма Латвии

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«Встретился с главой Сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом. Политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для нашего государства», - написал Зеленский.

Он поблагодарил Латвию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть Украину из-за российского вторжения.

«Мы помогаем вам всем чем можем, и будем помогать до победы …», - сказал Смилтенс.

Дополнение

В Верховной Раде сегодня выступил спикер Сейма Латвийской Республики Эдвард Смилтенс. Он предложил проводить трибунал над чиновниками россии в Риге.