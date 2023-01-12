Зеленський зустрівся з головою Сейму Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом. Останній наголосив, що Латвія буде допомагати Україні всім чим може до перемоги, передає УНН.
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«Зустрівся з головою Сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом. Політична, гуманітарна й оборонна підтримка України з боку Латвії важлива для нашої держави», - написав Зеленський.
Він подякував Латвії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за теплий прийом українців, які були змушені залишити Україну через російське вторгнення.
«Ми допомагаємо вам всім чим можемо, й будемо допомагати до перемоги …», - сказав Смілтенс.
Доповнення
У Верховній Раді сьогодні виступив спікер Сейму Латвійської Республіки Едвард Смілтенс. Він запропонував проводити трибунал над посадовцями рф у Ризі.