Голова Сейму Латвії виступив у Раді українською
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Верховній Раді сьогодні виступив спікер Сейму Латвійської Республіки Едвард Смілтенс. Він запропонував проводити трибунал над посадовцями рф у Ризі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
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«У Парламенті виступупив спікер Сейму Латвійської Республіки Едвардс Смілтенс. Весь виступ (а це приблизно 20 хвилин) він зробив українською мовою», - написав Железняк.
Железняк процитував пару заяв Смілтенса:
· «Ми пропонуємо проводити трибунал над посадовцями рф у Ризі»
· «Поруч з прапорами країн Європии буде майоріти прапор України»
Железняк зазначив, що виступ завершився фразою: «Україна понад усе»
Нардеп нагадав, що Сейм Латвії визнав рф, як країну - терориста. З розрахунку на ВВП, Латвія є одним з лідерів у Світі за наданням військової допомоги Україні.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський домовився з президентом Латвії Егілсом Левітсом продовжити співпрацю для посилення обороноздатності України.