Голова Сейму Латвії виступив у Раді українською

Цитата

«У Парламенті виступупив спікер Сейму Латвійської Республіки Едвардс Смілтенс. Весь виступ (а це приблизно 20 хвилин) він зробив українською мовою», - написав Железняк.

Железняк процитував пару заяв Смілтенса:

· «‍Ми пропонуємо проводити трибунал над посадовцями рф у Ризі»

· «Поруч з прапорами країн Європии буде майоріти прапор України»

Железняк зазначив, що виступ завершився фразою: «Україна понад усе»

Нардеп нагадав, що Сейм Латвії визнав рф, як країну - терориста. З розрахунку на ВВП, Латвія є одним з лідерів у Світі за наданням військової допомоги Україні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський домовився з президентом Латвії Егілсом Левітсом продовжити співпрацю для посилення обороноздатності України.