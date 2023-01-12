Глава Сейма Латвии выступил в Раде на украинском
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Верховной Раде сегодня выступил спикер Сейма Латвийской Республики Эдвард Смилтенс. Он предложил проводить трибунал над чиновниками России в Риге. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
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«В Парламенте выступил спикер Сейма Латвийской Республики Эдвардс Смилтенс. Все выступление (а это примерно 20 минут) было сделало на украинском языке», - написал Железняк.
Нардеп процитировал пару заявлений Смилтенса:
·«Мы предлагаем проводить трибунал над чиновниками рф в Риге»
·«Рядом с флагами стран Европы будет развеваться флаг Украины»
Железняк отметил, что выступление завершилось фразой: «Украина прежде всего»
Нардеп напомнил, что Сейм Латвии признал рф, как страну – террориста. В расчете на ВВП Латвия является одним из лидеров в мире по оказанию военной помощи Украине.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом продолжить сотрудничество для усиления обороноспособности Украины.