Глава Сейма Латвии выступил в Раде на украинском

Цитата

«В Парламенте выступил спикер Сейма Латвийской Республики Эдвардс Смилтенс. Все выступление (а это примерно 20 минут) было сделало на украинском языке», - написал Железняк.

Нардеп процитировал пару заявлений Смилтенса:

·«‍Мы предлагаем проводить трибунал над чиновниками рф в Риге»

·«Рядом с флагами стран Европы будет развеваться флаг Украины»

Железняк отметил, что выступление завершилось фразой: «Украина прежде всего»

Нардеп напомнил, что Сейм Латвии признал рф, как страну – террориста. В расчете на ВВП Латвия является одним из лидеров в мире по оказанию военной помощи Украине.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом продолжить сотрудничество для усиления обороноспособности Украины.