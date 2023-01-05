Зеленський домовився з президентом Латвії продовжити співпрацю для посилення обороноздатності України

Цитата

«Провів плідну розмову з дорогим другом – Президентом Латвії Егілсом Левітсом. Обговорили формулу миру. Подякував за його рішучу підтримку нашої країни і багатовимірну допомогу Латвії. Домовилися продовжити співпрацю для посилення обороноздатності України», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

Латвійська Республіка ухвалила рішення виділити 200 тисяч євро на відновлення водопостачання для Миколаєва.