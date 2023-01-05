Зеленський домовився з президентом Латвії продовжити співпрацю для посилення обороноздатності України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський домовився з президентом Латвії Егілсом Левітсом продовжити співпрацю для посилення обороноздатності України, передає УНН.
Цитата
«Провів плідну розмову з дорогим другом – Президентом Латвії Егілсом Левітсом. Обговорили формулу миру. Подякував за його рішучу підтримку нашої країни і багатовимірну допомогу Латвії. Домовилися продовжити співпрацю для посилення обороноздатності України», - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
Латвійська Республіка ухвалила рішення виділити 200 тисяч євро на відновлення водопостачання для Миколаєва.