Зеленский договорился с президентом Латвии продолжить сотрудничество по усилению обороноспособности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом продолжить сотрудничество для усиления обороноспособности Украины, передает УНН.
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"Провел плодотворный разговор с дорогим другом – Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Обсудили формулу мира. Поблагодарил за его решительную поддержку нашей страны и многомерную помощь Латвии. Договорились продолжить сотрудничество для усиления обороноспособности Украины", - написал Зеленский в Telegram.
Дополнение
Латвийская Республика приняла решение выделить 200 тысяч евро на восстановление водоснабжения для Николаева.