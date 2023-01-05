Зеленский договорился с президентом Латвии продолжить сотрудничество по усилению обороноспособности Украины

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"Провел плодотворный разговор с дорогим другом – Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Обсудили формулу мира. Поблагодарил за его решительную поддержку нашей страны и многомерную помощь Латвии. Договорились продолжить сотрудничество для усиления обороноспособности Украины", - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

Латвийская Республика приняла решение выделить 200 тысяч евро на восстановление водоснабжения для Николаева.