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Латвія виділила 200 тисяч євро на відновлення водопостачання для Миколаєва

Латвія виділила 200 тисяч євро на відновлення водопостачання для Миколаєва

Київ • УНН

 • 348643 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Латвійська Республіка ухвалила рішення виділити 200 тисяч євро на відновлення водопостачання для Миколаєва. Про це повідомляє КП “Миколаївводоканал”, передає УНН.

Цитата

“Депутати Думи м. Рига Латвійської Республіки ухвалили важливе рішення для миколаївців — виділити 200 тисяч євро з бюджету самоврядування з метою відновлення водопостачання”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на ці гроші планується найближчим часом придбати сучасне обладнання для ремонту мереж.

Нагадаємо 

Уряд Латвії підтримав ініціативу міністерства культури країни та виділить 559 тисяч євро з держбюджету для закупівлі генераторів для українських державних ЗМІ.

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