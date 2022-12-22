Латвія виділила 200 тисяч євро на відновлення водопостачання для Миколаєва

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“Депутати Думи м. Рига Латвійської Республіки ухвалили важливе рішення для миколаївців — виділити 200 тисяч євро з бюджету самоврядування з метою відновлення водопостачання”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на ці гроші планується найближчим часом придбати сучасне обладнання для ремонту мереж.

Нагадаємо

Уряд Латвії підтримав ініціативу міністерства культури країни та виділить 559 тисяч євро з держбюджету для закупівлі генераторів для українських державних ЗМІ.