Латвія виділила 200 тисяч євро на відновлення водопостачання для Миколаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Латвійська Республіка ухвалила рішення виділити 200 тисяч євро на відновлення водопостачання для Миколаєва. Про це повідомляє КП “Миколаївводоканал”, передає УНН.
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“Депутати Думи м. Рига Латвійської Республіки ухвалили важливе рішення для миколаївців — виділити 200 тисяч євро з бюджету самоврядування з метою відновлення водопостачання”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на ці гроші планується найближчим часом придбати сучасне обладнання для ремонту мереж.
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