Латвія виділила 559 тисяч євро для забезпечення генераторами українські ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Уряд Латвії підтримав ініціативу міністерства культури країни та виділить 559 тисяч євро з держбюджету для закупівлі генераторів для українських державних ЗМІ.
Про це повідомляє латвійське видання Delfi, передає УНН.
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Кошти передадуть до Ради громадських електронних ЗМІ на придбання дизельних генераторів, які необхідні для роботи державних громадських телерадіокомпаній України.
29 листопада Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до міністрів культури країн-членів Євросоюзу із проханням надати всю можливу підтримку українському культурному сектору та ЗМІ, щоб пережити зиму.
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Естонія відправила до низки українських міст ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням.
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