Латвия выделила 559 тысяч евро для обеспечения генераторами украинских СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Правительство Латвии поддержало инициативу министерства культуры страны и выделит 559 тысяч евро из госбюджета для закупки генераторов для украинских государственных СМИ.
Об этом сообщает латвийское издание Delfi, передает УНН.
Детали
Средства передадут Совету общественных электронных СМИ на приобретение дизельных генераторов, которые необходимы для работы государственных общественных телерадиокомпаний Украины.
29 ноября Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к министрам культуры стран-членов Евросоюза с просьбой предоставить всю возможную поддержку украинскому культурному сектору и СМИ, чтобы пережить зиму.
Добавим
Эстония отправила в ряд украинских городов еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.
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