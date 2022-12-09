Естонія передала Україні 11 автобусів з генераторами та енергообладнанням
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Естонія відправила до низки українських міст ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням. Про це повідомила посол України в Естонії Мар'яна Беца у Twitter, інформує УНН.
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"Ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України, а саме до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Висловлюємо подяку МЗС Естонії, Мінкульту України і Мінекономіки Естонії за гуманітарні гарантії для допомоги українському народу", - написала вона в соцмережі.
Доповнення
Франція 7 грудня передала для України 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Також країна почала організовувати відправку гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни. Всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.
Генератори, трансформатори і запасні частини будуть доставлені США в Україну протягом кількох днів чи тижнів, заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.