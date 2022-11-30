Блінкен: трансформатори та генератори доставлять в Україну за лічені дні або тижні

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"Оскільки Україна продовжує набирати обертів на полі бою, президент путін зосередив свій гнів і вогонь на цивільному населенні України, - сказав Блінкен на прес-конференції. - За останні кілька тижнів росія розбомбила понад третину енергосистеми України, зануривши мільйони людей у ​​холод, у темряву, у той час, коли встановилися низькі температури".

"Тепло, вода, електрика, для дітей, для людей похилого віку, для хворих - це нові цілі президента путіна. Він завдає по них серйозних ударів, - сказав Держсекретар США. - Це жорстоке поводження з народом України є варварством".

У вівторок уряд США пообіцяв надати обладнання понад 50 мільйонів доларів для підтримки електросистеми України. Блінкен заявив у середу, що обладнання — генератори, трансформатори, запасні частини — буде доставлене до України "не протягом кількох місяців, а за лічені дні або тижні".

Блінкен сказав, що напади на цивільну інфраструктуру були частиною "плану" путіна, спрямованого на те, щоб "заморозити та вморити голодом українців, змусити їх залишити свої будинки", підняти ціни на енергію та продукти харчування по всьому світу, "а потім спробувати розколоти нашу коаліцію".

"Президент путін вважає, що якщо він зможе просто підвищити ціну досить високо, світ відмовиться від України, що він залишить їх напризволяще. Його стратегія не спрацювала і не спрацює", - сказав Блінкен.

Союзники усвідомлюють, що "заступатися за Україну означає нести важкі витрати, - сказав Блінкен, - але ціна бездіяльності буде набагато вищою".

Блінкен сказав, що для повного припинення війни росії в Україні буде потрібна дипломатія, але зазначив, що "жорстокі напади росії на українське цивільне населення є останньою демонстрацією того, що президент путін нині не зацікавлений у змістовній дипломатії".

"Найкращий спосіб справді прискорити перспективи справжньої дипломатії - це підтримувати нашу підтримку України та продовжувати схиляти поле битви на її користь, - сказав Блінкен. - Це також допоможе гарантувати, що Україна матиме найсильнішу з можливих переговорну позицію та козир у рукаві, коли дійде до столу переговорів".

"Якщо росія не припинить агресію, це єдиний шлях до справедливого та міцного миру", - сказав Блінкен.

Нагадаємо

США нададуть Україні 53 млн доларів на підтримку енергосистеми.