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Блинкен: трансформаторы и генераторы доставят в Украину за считанные дни или недели

Блинкен: трансформаторы и генераторы доставят в Украину за считанные дни или недели

Киев • УНН

 • 887992 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генераторы, трансформаторы и запасные части будут доставлены в Украину в течение нескольких дней или недель, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Поскольку Украина продолжает набирать обороты на поле боя, президент путин сосредоточил свой гнев и огонь на гражданском населении Украины, - сказал Блинкен на пресс-конференции. - За последние несколько недель россия разбомбила более трети энергосистемы Украины, погрузив миллионы людей в холод, во тьму, в то время, когда установились низкие температуры".

"Тепло, вода, электричество, для детей, для пожилых людей, для больных - это новые цели президента путина. Он наносит по ним серьезные удары, - сказал Госсекретарь США. - Это жестокое обращение с народом Украины является варварством".

Во вторник правительство США пообещало предоставить оборудование на более 50 миллионов долларов для поддержки электросистемы Украины. Блинкен заявил в среду, что оборудование — генераторы, трансформаторы, запасные части — будет доставлено в Украину "не в течение нескольких месяцев, а за считанные дни или недели".

Блинкен сказал, что нападения на гражданскую инфраструктуру были частью "плана" путина, направленного на то, чтобы "заморозить и уморить голодом украинцев, заставить их покинуть свои дома", поднять цены на энергию и продукты питания по всему миру, "а потом попытаться расколоть нашу коалицию".

"Президент путин считает, что если он сможет просто повысить цену достаточно высоко, мир откажется от Украины, что он оставит их на произвол судьбы. Его стратегия не сработала и не сработает", - сказал Блинкен.

Союзники отдают себе отчет, что "заступаться за Украину означает нести тяжелые расходы, - сказал Блинкен, - но цена бездействия будет намного выше".

Блинкен сказал, что для полного прекращения войны россии в Украине потребуется дипломатия, но отметил, что "жестокие нападения россии на украинское гражданское население являются последней демонстрацией того, что президент путин сейчас не заинтересован в содержательной дипломатии".

"Лучший способ действительно ускорить перспективы настоящей дипломатии - это поддерживать нашу поддержку Украины и продолжать склонять поле битвы в ее пользу, - сказал Блинкен. - Это также поможет гарантировать, что Украина будет иметь сильнейшую из возможных переговорную позицию и козырь в рукаве, когда дойдет до стола переговоров".

"Если россия не прекратит агрессию, это единственный путь к справедливому и крепкому миру", - сказал Блинкен.

Напомним

США предоставит Украине 53 млн долларов в поддержку энергосистемы.

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