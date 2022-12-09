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Эстония передала Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием

Эстония передала Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием

Киев • УНН

 • 675959 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Эстония отправила в ряд украинских городов еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием. Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter, информирует УНН.

Цитата 

"Еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились из Эстонии в Украину, а именно в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву. Выражаем благодарность МИД Эстонии, Минкульту Украины и Минэкономики Эстонии за гуманитарные гарантии для помощи украинскому народу", - написала она в соцсети. 

Дополнение

Франция 7 декабря передала для Украины 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона. Также страна начала организовывать отправку гуманитарной помощи в Украину уже в первые недели полномасштабной войны. Всего на сегодняшний день было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.

Генераторы, трансформаторы и запасные части будут доставлены США в Украину в течение нескольких дней или недель, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. 

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