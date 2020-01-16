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Зеленский нашел двух новых заместителей руководителю ГУД

Киев • УНН

 • 22178 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых заместителей руководителя Государственного управления делами - Марию Грабовскую и Игоря Лысого, подписав соответствующие указы, передает УНН.

Зеленский нашел двух новых заместителей руководителю ГУД

"Назначить Грабовскую Марию Дмитриевну заместителем Руководителя Государственного управления делами с даты начала фактического выполнения ею должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в указе №14/2020.

Еще одним заместителем руководителя ГУД назначен Игорь Лысый.

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"Назначить Лысого Игоря Васильевича заместителем Руководителя Государственного управления делами с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в указе №15/2020.

Ранее Зеленский сократил штат ГУД.

Как сообщал УНН, в августе 2019 года Президент назначил нового руководителя ГУД.

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