Зеленський знайшов двох нових заступників керівнику ДУС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив двох нових заступників керівника Державного управління справами - Марію Грабовську та Ігоря Лисого, підписавши відповідні укази, передає УНН.
"Призначити Грабовську Марію Дмитрівну заступником Керівника Державного управління справами з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці", - йдеться в указі №14/2020.
Ще одним заступником керівника ДУС призначено Ігоря Лисого.
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"Призначити Лисого Ігоря Васильовича заступником Керівника Державного управління справами з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці", - йдеться в указі №15/2020.
Раніше Зеленський скоротив штат ДУС.
Як повідомляв УНН, у серпні 2019 року Президент призначив нового керівника ДУС.