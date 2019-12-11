Зеленський скоротив штат ДУС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників Державного управління справами до 155 штатних одиниць. Про це йдеться в президентському указі №895/2019 від 11 грудня, передає УНН.
"Постановляю затвердити граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 штатних одиниць", - йдеться у тексті указу.
Тим же документом Президент визнав такою, що втратила чинність, статтю 1 указу Президента № 288 від 26 квітня 2012 року, яка передбачала граничну чисельність працівників ДУС на рівні 165 штатних одиниць.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, Зеленський готується віддати майно ДУС на приватизацію, окрім резиденції Президента.