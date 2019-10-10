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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський готується віддати майно ДУС на приватизацію, окрім резиденції Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Майно, яке належить до Державного управління справами, готується до приватизації, однак резиденція Глави держави, якою він не користується, буде залишатись у віданні ДУС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, передає кореспондент УНН.

Зеленський готується віддати майно ДУС на приватизацію, окрім резиденції Президента

"У нас буде відбуватись велика приватизація. …Підготовлений повністю список об'єктів, реєстр всіх об'єктів – у якому вони стані, прибуткові чи не прибуткові. Там три черги передачі об'єктів. Незалежна група займається зараз приватизацією ДУС", - зазначив Президент.

За його словами, багато підприємств, внесених до списку на приватизацію, є складними – наприклад, на них працюють люди і влада має думати, як зберегти ці робочі місця, або об'єкти зав'язані у кримінальних справах тощо, тому цей процес затягується.

При цьому він додав, що не користується резиденцією Президента, а живе в квартирі, втім "здавати" резиденцію не буде.

"Вона залишиться", - наголосив Президент.

Нагадаємо, у Державному бюджеті України на 2020 рік поки не передбачено коштів для проведення ремонту та реставраційних робіт Офісу Президента України та Будинку з химерами.

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