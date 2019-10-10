Зеленський готується віддати майно ДУС на приватизацію, окрім резиденції Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Майно, яке належить до Державного управління справами, готується до приватизації, однак резиденція Глави держави, якою він не користується, буде залишатись у віданні ДУС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, передає кореспондент УНН.
"У нас буде відбуватись велика приватизація. …Підготовлений повністю список об'єктів, реєстр всіх об'єктів – у якому вони стані, прибуткові чи не прибуткові. Там три черги передачі об'єктів. Незалежна група займається зараз приватизацією ДУС", - зазначив Президент.
За його словами, багато підприємств, внесених до списку на приватизацію, є складними – наприклад, на них працюють люди і влада має думати, як зберегти ці робочі місця, або об'єкти зав'язані у кримінальних справах тощо, тому цей процес затягується.
При цьому він додав, що не користується резиденцією Президента, а живе в квартирі, втім "здавати" резиденцію не буде.
"Вона залишиться", - наголосив Президент.
Нагадаємо, у Державному бюджеті України на 2020 рік поки не передбачено коштів для проведення ремонту та реставраційних робіт Офісу Президента України та Будинку з химерами.