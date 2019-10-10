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Зеленский готовится отдать имущество ГУД на приватизацию, кроме резиденции Президента

Киев • УНН

 • 13285 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Имущество, принадлежащее Государственному управлению делами, готовится к приватизации, однако резиденция главы государства, которым он не пользуется, будет оставаться в ведении ГУД. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресмарафону, передает корреспондент УНН.

Зеленский готовится отдать имущество ГУД на приватизацию, кроме резиденции Президента

"У нас будет происходить большая приватизация. ... Подготовленный полностью список объектов, реестр всех объектов - в каком они состоянии, прибыльные или не прибыльные. Там три очереди передачи объектов. Независимая группа занимается сейчас приватизацией ГУД", - отметил Президент.

По его словам, многие предприятия, внесенных в список на приватизацию, являются сложными - например, на них работают люди и власть должна думать, как сохранить эти рабочие места, или объекты завязаны по уголовным делам и т.п., поэтому этот процесс затягивается.

При этом он добавил, что не пользуется резиденцией Президента, а живет в квартире, впрочем "сдавать" резиденцию не будет.

"Она останется", - подчеркнул Президент.

Напомним, в Государственном бюджете Украины на 2020 год пока не предусмотрены средства для проведения ремонта и реставрационных работ Офиса Президента Украины и Дома с химерами.

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