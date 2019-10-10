Зеленский готовится отдать имущество ГУД на приватизацию, кроме резиденции Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Имущество, принадлежащее Государственному управлению делами, готовится к приватизации, однако резиденция главы государства, которым он не пользуется, будет оставаться в ведении ГУД. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресмарафону, передает корреспондент УНН.
"У нас будет происходить большая приватизация. ... Подготовленный полностью список объектов, реестр всех объектов - в каком они состоянии, прибыльные или не прибыльные. Там три очереди передачи объектов. Независимая группа занимается сейчас приватизацией ГУД", - отметил Президент.
По его словам, многие предприятия, внесенных в список на приватизацию, являются сложными - например, на них работают люди и власть должна думать, как сохранить эти рабочие места, или объекты завязаны по уголовным делам и т.п., поэтому этот процесс затягивается.
При этом он добавил, что не пользуется резиденцией Президента, а живет в квартире, впрочем "сдавать" резиденцию не будет.
"Она останется", - подчеркнул Президент.
Напомним, в Государственном бюджете Украины на 2020 год пока не предусмотрены средства для проведения ремонта и реставрационных работ Офиса Президента Украины и Дома с химерами.