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Зеленський призначив нового керівника ДУС

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами, повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.

Так, указом №569/2019 увільнено Борзова Сергія Сергійовича від тимчасового виконання обов’язків керівника Державного управління справами.

Указом №570/2019 Сергія Борзова звільнено з посади заступника Керівника Державного управління справами.

Указом №571/2019 Сергія Борзова призначено керівником Державного управління справами.

"Призначити Борзова Сергія Сергійовича керівником Державного управління справами з 1 серпня 2019 року строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в документі.

Нагадаємо, до того ДУС очолював Іван Куцик, якого Президент звільнив з посади 11 червня 2019 року.

Тимчасово виконуючим обов’язки керівника ДУС було призначено Сергія Борзова.

Наприкінці червня Зеленський видав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника ДУС.

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