Зеленський призначив нового керівника ДУС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами, повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.
Так, указом №569/2019 увільнено Борзова Сергія Сергійовича від тимчасового виконання обов’язків керівника Державного управління справами.
Указом №570/2019 Сергія Борзова звільнено з посади заступника Керівника Державного управління справами.
Указом №571/2019 Сергія Борзова призначено керівником Державного управління справами.
"Призначити Борзова Сергія Сергійовича керівником Державного управління справами з 1 серпня 2019 року строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в документі.
Нагадаємо, до того ДУС очолював Іван Куцик, якого Президент звільнив з посади 11 червня 2019 року.
Тимчасово виконуючим обов’язки керівника ДУС було призначено Сергія Борзова.
Наприкінці червня Зеленський видав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника ДУС.